La campagna vaccinale a Cremona sembra funzionare bene, soprattutto per gli over 80: è quanto evidenzia l’analisi pubblicata dalla Provincia di Como, che vede Cremona in testa alla classifica regionale con il 41% di over 80 vaccinati.

Seguono Brescia e Bergamo, entrambi con il 31,5%, poi Sondrio con il 30%, lodi con il 27%, Milano con il 22,5%, Lecco con il 22%. C’è poi Mantova, con il 18,4%, Varese con il 17%, Pavia e Como con il 16,5%.

Dagli ultimi dati disponibili, emessi da Ats Valpadana, al 9 marzo erano 7.841 gli over 80 vaccinati. Intanto la campagna vaccinale prosegue negli hub designati, come la Fiera di Cremona, o il Nuovo Robbiani per Soresina, la casa di riposo Brunenghi a Castelleone, l’ex tribunale a Crema e la sede Avis a Casalmaggiore.

Il vero problema, come è stato sottolineato nei giorni scorsi, è la carenza di medici e di volontari, ma anche di dosi. Senza contare che i punti vaccinali non sono ancora a pieno regime. Da mercoledì in fiera si dovrebbero riuscire a vaccinare 1.200 persone al giorno.

Laura Bosio