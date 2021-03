Sono 73 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 21.605. L’indice di contagio è al 10,1%. 2.185 i casi in Lombardia.

Salgono di 14 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 728, e salgono di 121 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 6.198 ricoverati. I decessi sono 79.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 658, di cui 220 in città, Bergamo 125, Brescia 431, Como 33, Lecco 165, Lodi 28, Mantova 58, Monza e Brianza 373, Pavia 88, Sondrio 10 e Varese 88.

I guariti/dimessi sono 6.430.

Sono 15.267 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 21.315 di ieri. Con 179.015 tamponi eseguiti, contro i 273.966 di ieri, il tasso di positività è cresciuto dal 7,78 all’8,5%. In aumento anche il numero dei decessi: 354 (ieri 264), per un totale di 102.499 vittime da inizio epidemia. Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute: il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 75 pazienti in più, portando il totale a 3.157.

Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 820 unità rispetto a ieri, portando il totale a 25.338. I casi totali da inizio epidemia salgono a 3.238.394. I guariti sono 15.807 (ieri 9.835) per un totale di 2.605.538. Degli attuali positivi (530.357) 501.862 sono pazienti in isolamento domiciliare.