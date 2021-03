Trasferimenti e chiusure in centro storico. A cambiare casa è il negozio Twentyfifth che annuncia il trasloco da via Mercatello 25 a via Solferino 24 ridimensionandosi nei locali lasciati liberi lo scorso anno dalla boutique Papaya che ha deciso di potenziare il punto vendita di Castelvetro Piacentino con un e-commerce.

Scelte imposte anche dal momento storico, con il Covid che ha sensibilmente ridotto le vendite in negozio a favore in alcuni casi di quelle tramite web.

Si liberano dunque le due ambitissime vetrine di via Mercatello, 140 metri quadri di spazio commerciale per cui sembrerebbero essersi già fatti avanti sia aziende che privati. Il negozio dovrebbe liberarsi ad aprile, ma i lavori per trasferire l’attuale attività in via Solferino sono già iniziati.

Sempre in via Solferino, resterà invece aperta l’insegna Petit Bateu. Il marchio francese continuerà ad essere presente a Cremona con un privato che lo gestirà direttamente.

Prossimo alla chiusura invece lo store OVS di corso Vittorio Emanuele. Lo spazio su due piani sta effettuando una vendita promozionale e ad aprile chiuderà i battenti.

