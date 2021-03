Uno spazio storico in centro, in corso Vittorio Emanuele, pronto a diventare un altro buco vuoto del commercio di Cremona. Chiuderà in aprile lo store OVS, spazio occupato prima per anni dalla Standa. La chiusura, secondo fonti interne, dovrebbe avvenire attorno al 6 aprile anche se si sta facendo il possibile per prolungare fino a fine aprile. Nel negozio su due piani la merce è tutta scontata e non è arrivato né arriverà nulla della nuova collezione: il punto di riferimento OVS resta dunque lo store all’interno del Centro Commerciale Cremona Po. Intanto in via Solferino è salvo il negozio Petit BateAu: l’azienda francese toglierà il suo monomarca da Cremona ma non chiuderà. La gestione infatti sarà in mano a un privato che manterrà l’insegna Petit Bateau.

