Sono 215 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 61.469. I nuovi positivi in Lombardia sono 4.884.

Salgono di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 852, e salgono di 13 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 7.124 ricoverati. I decessi sono 102.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 1.285, di cui 401 in città, Bergamo 375, Brescia 941, Como 321, Lecco 170, Lodi 74, Mantova 2176, Monza e Brianza 525, Pavia 194, Sondrio 97 e Varese 361.

