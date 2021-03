La Provincia di Cremona a supporto dei Comuni: l’Ente, infatti, ha recentemente pubblicato sulla piattaforma SIntel un avviso per presentare manifestazioni di interesse di operatori economici (tecnici) per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Tale elenco consentirà all’Ente, in caso di necessità, di ricorrere al supporto di professionisti esterni nel rispetto dei principi di rotazioni previsti dalla legge.

Le attività per le quali si richiede la disponibilità risultano diverse, quali la progettazione edile e stradale, progettazione strutturale, direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza, studi e progettazione ambientale, studi specialistici analisi costi-benefici, geognostici, pianificazione urbanistica, rilievi, collaudi ecc.

“E’ un ulteriore servizio che va nella direzione di supporto ed assistenza ai Comuni per determinate attività – ha precisato il Presidente Paolo Mirko Signoroni– Nello specifico, l’elenco sarà disponibile per le stesse amministrazioni comunali, previo formalizzazione di accordo tra le parti. Siamo attivi su più fronti rispetto, appunto, a tale funzione rispetto alle singole municipalità: si va dalla progettazione di opere infrastrutturali, tra cui strade e ciclabili, a quelle relative alle risorse umane, fornendo una consulenza mirata rispetto alle singole richieste ed esigenze amministrative”.

L’avviso resterà pubblicato sulla piattaforma per 15 gg ma la presentazione della domanda sarà consentità anche dopo attingendo la modulistica e le informazioni direttamente dal sito della Provincia: www.provincia.cremona.it

