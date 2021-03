Sono 212 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 56.747. I nuovi positivi in Lombardia sono 3.943, di cui 183 debolmente positivi. L’indice di contagio è all’6,9%.

Salgono di una unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 863, mentre scendono di 76 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 7.033 ricoverati. I decessi sono 100.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 981, di cui 393 in città, Bergamo 241, Brescia 570, Como 206, Lecco 171, Lodi 94, Mantova 243, Monza e Brianza 467, Pavia 203, Sondrio 75 e Varese 388.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 16.017 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 12.916 di ieri ma il dato del martedì è sempre più alto rispetto a quello del lunedì, e molto più alto è anche il numero dei tamponi: 301.451, 145mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività è in netto calo, dall’8,2 al 5,3%.

Aumenta invece e di molto il numero delle vittime: 529 in un solo giorno. Ieri ne erano state registrate 417, per un totale di 108.897 decessi da inizio da pandemia.

Pressoché stabili le terapie intensive dopo settimane di crescita: i pazienti ricoverati in rianimazione sono 3.716 in totale, cinque in meno da ieri. Oggi i nuovi ingressi sono stati 269. Secondo l’Agenas il 41% dei posti è ormai occupato, ben oltre la soglia di rischio del 30%.

Ancora in crescita invece, anche se limitata, i ricoveri ordinari: +68 (ieri +462), per un totale di 29.231.

© Riproduzione riservata