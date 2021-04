Confermati i nuovi casi di contagio a Cremona Solidale nella palazzina Azzolini (leggi qui: Cremona Solidale, in corso test a tappeto per monitorare nuovi contagi).

Con un comunicato apparso sul sito aziendale, “si è riscontrata la positività per CoVID-19 al Tampone Ag rapido e – successivamente – al molecolare PCR di un ospite che presentava febbre. Come da protocolli interni si è quindi iniziato uno screening a tappeto su tutti gli ospiti ed operatori del Presidio, provvedendo ad isolare i casi positivi asintomatici (la maggioranza) ed inviare presso l’Ospedale di Cremona i soggetti con sintomi.

Ad oggi risultano 15 positività, con 11 ospiti trattati in sede e 4 ospiti trattati in Ospedale. Nessun paziente risulta ad oggi essere in condizioni critiche.

Tutti gli ospiti del Presidio (tranne un nuovo ingresso, negativo ai controlli Ag e molecolare) erano stati vaccinati con due dosi di Vaccino Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Sono quindi in corso di accertamenti approfonditi, compreso il sequenziamento virale ed il dosaggio degli anticorpi specifici post- vaccinali, sia presso l’Ospedale di Cremona (grazie alla collaborazione del Dottor Angelo Pan e della Dott.ssa Sophie Testa), che presso l’Ospedale Sacco di Milano (grazie alla collaborazione della Dott.ssa Claudia Balotta)”.

