Incidente poco dopo le 13 di oggi in via Postumia. Una Fiat Panda condotta da una donna di 51 anni, diretta verso Malagnino, ha perso il controllo e ha centrato un palo dell’illuminazione pubblica, in prossimità della rotatoria di viale Concordia. Inizialmente i traumi riportato dalla donna sembravano molto seri, ma si sono fortunatamente ridimensionati. Sul posto gli agenti della Polizia Locale, un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco.

