Giovedì 15 aprile, a partire dalle 16.00, Ance Cremona, Ance Brescia, Ance Mantova e Ance Pavia, organizzano un webinar dedicato al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi potenziati dal Decreto Rilancio 2020.

L’incontro, realizzato in collaborazione con Confidi Systema!, si propone di illustrare alcune soluzioni finanziare utili alle imprese per supportare i lavori e per beneficiare in tempi brevi della nuova liquidità derivante dalla cessione dei crediti fiscali.

A illustrare ai partecipanti le opportunità a disposizione delle aziende due esperti referenti di ‘Confidi Systema!’: Carlo Morichini, responsabile dell’Area commerciale e Luca Rebora, responsabile Area Territoriale Lombardia Sud.

Il webinar trasmesso su piattaforma Zoom è aperto a imprese e professionisti del settore. Per iscriversi occorre compilare il form messo a disposizione al link: https://bit.ly/3cUcO7U.

© Riproduzione riservata