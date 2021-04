Sabato 17 aprile alle 15 il CrArT ha organizzato una visita guidata nella chiesa di Santa Rita in via Trecchi 11 a Cremona. La chiesa delle Sante Margherita e Pelagia, comunemente nota come chiesa di Santa Rita, è legata all’attività del religioso e umanista cremonese Marco Gerolamo Vida, attivo soprattutto nel Cinquecento.

La visita accompagna a scoprire la straordinaria riforma architettonica e decorativa dell’edificio realizzata da Antonio e Giulio Campi, qui chiamati a lavorare dal 1547 proprio per volontà del Vida.

Il ritrovo è alle 14.45 in Via Trecchi 11. Per partecipare è necessario prenotare al numero 338 8071208. Il gruppo non potrà superare il numero di 20 partecipanti. Obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare spesso le mani e mantenere il distanziamento. Il costo è di 10 euro, 8 per gli associati CrArT. L’evento rientra nel programma “Il ‘500 a Cremona” ideato da CrArT, realizzato con la collaborazione e il patrocinio della Diocesi di Cremona.

