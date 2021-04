Record di partecipanti per la prima iniziativa nazionale dell’anno di Plastic Free Cremona, che si è svolta questa mattina con ritrovo dal piazzale delle piscine. 155 i cremonesi che hanno risposto all’appello dell’associazione guidata a livello locale da Marco Barbieri. Il gruppo, tra cui una ventina di bambini che si sono ritrovati alle 9, si è disperso sul lungoPo Europa, nel parco del Po e nei pressi delle Colonie Padane. “Siamo cresciuti rispetto alla precedente giornata nazionale, quella del 27 settembre quando eravamo in 80”, spiega Barbieri quando ormai sono le 11, quasi alla conclusione dell’iniziativa. “Ora peseremo i sacchi per comunicare il quantitativo raccolto al nazionale”. A fine mattinata il risultato: ben 776 kg, che verranno ritirati da parte di Linea Gestioni.

Oltre che a Cremona l’iniziativa si è svolta anche a Pizzighettone dove si è da poco costituito il gruppo locale di Plastic Free: ben 1,2 tonnellate il quantitativo raccolto.

