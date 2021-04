Definita la data per il trasferimento (alcuni tratti) di alcune strade provinciali in capo ad Anas, che avverrà il 3 maggio 2021. Sono 62, 55 Km di strade che passeranno alla Sua, mentre in carico alla Provincia ne restano oltre 800 km. La sottoscrizione del relativo verbale di Consegna è fissata il 28 aprile p.v. presso la sede della Regione Lombardia di Milano.

“Si concretizza quanto previsto dal DPCM 21/11/2019 relativo alla revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale” ha precisato il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni. Le strade individuate verranno prese in carico da Anas Spa e pertanto la stessa società diverrà responsabile della manutenzione e degli investimenti conseguenti. Anche tutte le concessioni e autorizzazioni per nuovi accessi o per sottoservizi pubblici saranno autorizzati dalla stessa Anas”.

Continua Signoroni: “Nello specifico, si ricorda che la cessione riguarda solo alcune strade del territorio provinciale per complessivi 62,55 km, mentre la restante parte del patrimonio stradale per oltre 800 Km, resterà di competenza provinciale per i quali, come già anticipato, la Provincia è impegnata in un importante programma di interventi manutentivi e per i quali necessitano idonee risorse come più volte rimarcato per mantenere le stesse in efficienza e sicure per i nostri cittadini”.

LE STRADE INTERESSATE

