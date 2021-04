E’ stata presentata questa mattina, mercoledì 28 aprile, la nuova stagione del Teatro Pocnhielli. Una stagione in cui trovano posto “l’opera, la musica, la danza e il Teatro”. Si tratta di undici appuntamenti, per tutto il mese di maggio, per “tornare a vivere dal vivo la magia del teatro e dei suoi linguaggi”.

L’inaugurazione sarà venerdì 7 maggio quando sul palco del Ponchielli si esibirà uno “dei musicisti più apprezzati del panorama musicale europeo” Stefano Bollani e la United Soloists Orchestra. Bollani sarà accompagnato da Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria e da sessanta musicisti per un concerto indimenticabile con musiche di Gershwin, Bollani, Ellington.

Federica Priori

