La Conferenza delle Regioni delle Province autonome ha aggiornato le linee guida per la ripresa delle attività produttive e ricreative. Si parla anche di nuove modalità organizzative per i matrimoni e le cerimonie in genere, in modo da dare respiro ad un settore fermo da oltre un anno, oltre che di regole nei parchi gioco, dei centri benessere e dei circoli culturali.

Il servizio di Simone Arrighi

