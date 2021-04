Pauroso incidente nel pomeriggio di venerdì lungo la Sp48, nota come Roggionese, dove un’auto, una Toyota Raw, è finita fuori strada. Ancora da appurare le motivazioni per cui l’uomo alla guida, 79 anni, ha perso il controllo del suo mezzo, ribaltandosi e finendo in una roggia. Non è escluso che abbia avuto un malore.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai vigili del fuoco, che si sono occupati di estrarre marito e moglie, lei 69 anni, dalle lamiere, in modo che potessero ricevere le prime cure, prima di essere trasportati in pronto soccorso. Entrambi hanno riportato ferite serie ma non gravi.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento: dei rilievi si sta occupando la polstrada di Pizzighettone. sp

