A seguito di richieste pervenute all’Ufficio Sport del Comune, nei giorni scorsi alcune associazioni sportive cittadine sono state autorizzate all’utilizzo esclusivo della pista ciclistica “Aldo Ferrari e Silvio Pedroni” al Parco al Po, in determinati giorni e orari, come da specifico regolamento.

Le autorizzazioni hanno lo scopo di consentire alle associazioni le attività didattiche di avviamento al ciclismo giovanile. Le associazioni ad oggi autorizzate sono il Club Ciclistico Cremonese 1891 a.s.d., il K3 Triathlon Cremona e il Velo Club Cremonese. Queste realtà sportive possono utilizzare la pista il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì di ogni settimana dalle 18 alle 19,30.

Durante gli allenamenti i responsabili delle associazioni chiudono temporaneamente gli accessi alla pista e solo i loro atleti tesserati sono autorizzati ad utilizzare il circuito. E’ comunque sempre garantito l’accesso ai cittadini attraverso i due ponticelli presenti nell’area.

“Sulla base delle norme di un regolamento in vigore da tempo sono stati concessi spazi adeguati per la pratica del ciclismo da parte dei più giovani così che possano allenarsi e migliorare questa disciplina sportiva in sicurezza. Questo non impedisce comunque la fruibilità del parco al Po”, dichiara l’assessore allo Sport Luca Zanacchi, che aggiunge: “Invito pertanto tutti i cittadini a rispettare le attività di tecnici ed atleti con spirito di convivenza e di collaborazione”.

“Un invito – ha concluso Zanacchi – il mio dettato dal fatto che, nei giorni scorsi, mi sono stati segnalati alcuni attriti tra cittadini ed atleti autorizzati ad utilizzare la pista. Ritengo che sei ore la settimana dedicate agli allenamenti in sicurezza non pregiudichino l’utilizzo della pista e permettano nel contempo lo sviluppo del ciclismo cremonese che nel nostro territorio ha una lunga e solida tradizione. Anche i gruppi informali di ciclisti amatoriali sono invitati ad adeguarsi a quanto disposto dall’Ufficio Sport del Comune”.

