Gentile direttore,

volevo porre alla sua attenzione, un problema che purtroppo esiste dove abito, nella via santa Cristina. Da un po’ di tempo, (visto che abito nella via suddetta al civico 1) sul rettilineo, entrando dalla via Mantova, in fondo sulla sinistra, a bordo strada, soggetti ignoti si permettono di scaricare abusivamente tutta una sorta di materiali che di solito si dovrebbero portare in discarica.

Circa 2 anni fa ho trovato olio usato filtri, resti di un tagliando. Poco tempo dopo addirittura un divano letto, fino ad arrivare ad un mese fa circa, dove ho trovato, sempre nello stesso posto, un mucchio di macerie, con scarti di cartongesso, tegole ed altre cose, segno di un restauro ad una abitazione.

Tutto ciò credo sia frutto di gesti di persone prive di ogni senso di civiltà, né di educazione, né di rispetto dell’ambiente circostante.

