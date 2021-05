Maturità al via dal 16 giugno, e la macchina organizzativa si è già messa in moto, con importanti novità, come curriculum con le attività extrascolastiche e la presenza di un tutor. Gli studenti cremonesi stanno iniziando a prepararsi, anche se secondo alcuni le cose non sono ancora molto chiare.

Il servizio di Lorenzo Scaratti

