“Adesso non può dire più nulla perché te l’ho ammazzato”: con questa frase agghiacciante Patrick Mallardo si è rivolto a Maria Teresa Dromì, sua ex e fidanzata con Daniele Tanzi, dopo l’omicidio del 19enne di Casalmaggiore. Lo riporta la stessa ragazza in una intervista esclusiva concessa a Tv Parma, che qui riportiamo in uno stralcio significativo.

QUI l’intervista integrale dal canale di Tv Parma.

