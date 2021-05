La cremonese Chiara Ferragni, l’influencer italiana più potente al mondo e di recente entrata anche nel cda di Tod’s, compie oggi, 7 maggio, 34 anni. Il suo compleanno arriva subito dopo gli eventi legati alla presenza del marito Fedez al Concertone del 1 maggio e alle sue dichiarazioni rivolte a Rai e Lega. Ma quello di oggi per lei è il primo compleanno da mamma bis di Leone, il primogenito, e della nuova arrivata, la piccola Vittoria.

L’imprenditrice digitale, da 24 milioni di follower su Instagram, continua a mietere successi a livello lavorativo ma anche sociale: nota la sua campagna nel 2020 per la raccolta fondi per la nuova terapia intensiva del San Raffaele – da qui poi la consegna dell’Ambrogino d’Oro – così come la sua battaglia contro la violenza sulle donne.

I brand continuano a contendersela come testimonial e volto d’eccezione. Difficile vederla a Cremona: il suo gelato in piazza Duomo con la famiglia nel settembre 2019 è stato un momento blindatissimo con tanto di bodyguard, da vera star. Tanti i successi di Chiara che ha più volte dichiarato di come il fashion system non sia stato — all’inizio — molto accogliente nei suoi confronti. Un film all’attivo, una nuova produzione (sottoforma di serie tv) sulla sua famiglia in arrivo su Amazon Prime, collezioni di abiti scarpe per bambini: una ascesa che non vede davvero fine.

Federica Bandirali

