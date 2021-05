Tornano a vivere, nel sostanziale rispetto delle normative anti Covid, le piazze di Cremona. Complice l’innalzamento delle temperature in queste prime sere di maggio in zona gialla, molti cremonesi vogliono sfruttare fino all’ultimo momento utile l’apertura di bar e ristoranti.

In particolare la situazione si ripresenta in maniera più evidente nel weekend. Nella serata di ieri, venerdì 7 maggio, nella zona di piazza della Pace erano diversi i tavoli ancora occupati anche poco prima delle 22, quando scatta il coprifuoco e la contestuale chiusura delle attività già vessate dai numerosi mesi di lockdown. Pur lontano dai numeri consueti, per evidenti ragioni legate alla pandemia e alle restrizioni conseguenti, si tratta di un primo segnale di ripartenza.

