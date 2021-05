Paura nella tarda mattinata di lunedì a Pizzighettone, lungo via Marconi, all’altezza della rotonda della stazione di Ponte d’Adda, doveun’auto Fiat Panda è finita ribaltata in mezzo alla carreggiata. Era circa mezzogiorno quando la vettura, che procedeva lungo la strada principale, è stata urtata nella fiancata da una Opel, proveniente da via Italia, proprio mentre attraversava la rotonda, capottandosi.

Ad avere la peggio è stata la conducente, una donna di 51 anni, che ha sbattuto la testa ed è stata prima medicata sul posto dai soccorritori del 118, per poi venire trasportata in pronto soccorso per un controllo più approfondito. Ma anche il conducente dell’altra auto, un uomo di 58 anni, si è recato al pronto soccorso per un controllo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Cremona, che si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo, e dalla polizia Locale intercomunale, che si è occupata dei rilievi del caso e di ricostruire la dinamica del sinistro. lb

© Riproduzione riservata