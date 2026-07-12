Ex scuole di Croce, prende forma il nuovo polo culturale di Castelvetro Piacentino

Entro fine luglio arriverà in comune a Castelvetro il lavoro di coprogettazione sulle ex scuole di Croce a Castelvetro Piacentino. Intanto proseguono i lavori di riqualificazione un intervento destinato a restituire nuova vita a uno degli edifici storici del territorio di Castelvetro Piacentino, trasformandolo in un moderno polo dedicato alla cultura, all’aggregazione e alla socialità.

Il progetto, inserito nel più ampio programma di rigenerazione urbana promosso dal Comune con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, punta a recuperare l’ex complesso scolastico attraverso un importante intervento di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico. L’obiettivo è preservare il valore dell’edificio, adattandolo alle esigenze della comunità contemporanea.

Una volta conclusi i lavori, gli spazi ospiteranno la nuova biblioteca comunale, che sarà trasferita dall’attuale sede di via Roma, insieme ad ambienti destinati ad attività culturali, laboratori, iniziative per il tempo libero e momenti di aggregazione intergenerazionale. L’intenzione dell’amministrazione è quella di creare un luogo aperto e multifunzionale, capace di diventare un punto di riferimento non solo per la frazione di Croce, ma per l’intero territorio comunale.

L’intervento rientra nel progetto di rigenerazione urbana Un nuovo luogo di cultura, finanziato attraverso il bando regionale dedicato alla riqualificazione dei centri urbani. Per il recupero dell’edificio è stato assegnato un contributo regionale di 710 mila euro, mentre l’investimento complessivo per il primo lotto dei lavori ammonta a circa 1,5 milioni di euro.

Le opere comprendono il consolidamento strutturale, il miglioramento delle prestazioni energetiche e la completa rifunzionalizzazione degli spazi interni. Il nuovo centro culturale sarà pensato per accogliere pubblici diversi: studenti, famiglie, associazioni e giovani potranno usufruire di sale lettura, spazi per incontri, eventi, attività formative e iniziative ricreative. Il progetto nasce infatti con l’obiettivo di valorizzare un immobile storico, evitando il consumo di nuovo suolo e restituendo alla comunità un edificio capace di generare nuove opportunità di partecipazione e coesione sociale.

La riqualificazione delle ex scuole di Croce rappresenta così uno degli interventi più significativi per il futuro di Castelvetro Piacentino: un esempio di come il recupero del patrimonio esistente possa trasformarsi in un investimento sulla qualità della vita, sulla cultura e sulla vitalità dei piccoli centri.

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