Cremonese, la nuova stagione sportiva sta per prendere il via

Sta per iniziare ufficialmente la nuova stagione sportiva della Cremonese. La giornata di lunedì vedrà già impegnati tutti i giocatori grigiorossi, compresi quelli che stanno formalizzando il loro accordo e che quindi sono in arrivo tramite operazioni di mercato, nelle visite mediche di rito. Un momento che segna sempre l’inizio di una nuova annata agonistica, in vista della preparazione atletica.

Martedì, invece, è in programma il raduno vero e proprio al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, con il primo allenamento agli ordini dell’allenatore Marco Giampaolo. La compagine grigiorossa lavorerà a Cremona fino a venerdì 24 luglio, giorno in cui terminerà il periodo di pre-ritiro.

A partire da domenica 26 luglio, infatti, e fino a giovedì 6 agosto, la Cremonese si trasferirà in Trentino, per la precisione nell’alta Val di Non, dove andrà in scena il ritiro montano vero e proprio. Come già annunciato dalla società stessa, la squadra di Giampaolo svolgerà gli allenamenti al Campo Sportivo di Ronzone, mentre alloggerà all’Hotel Milano, situato nella vicina Fondo.

Durante tutto questo periodo, i grigiorossi disputeranno quattro match amichevoli. Il primo test si giocherà a Cremona venerdì 24 luglio alle ore 18 contro la Giana Erminio, gli altri tre a Ronzone: mercoledì 29 luglio alle ore 17 contro il Cittadella, sabato 1° agosto alle ore 16 con il Lumezzane e mercoledì 5 agosto alle ore 17:30 contro l’Obermais-Maia Alta.

Sta quindi per iniziare la prima settimana di lavoro della Cremonese, che dopo la retrocessione dalla Serie A sta allestendo per il prossimo campionato di Serie B un’ambiziosa rosa composta da un giusto mix di elementi esperti e di giovani, per la maggior parte prodotti del settore giovanile grigiorosso.

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