Coim Spa, multinazionale con stabilimento a Offanengo, leader nel settore della chimica industriale, riconosce ai propri dipendenti un premio di partecipazione 2020 del valore medio di 6.000 euro. In particolare, afferma il presidente e CEO Giuseppe Librandi, “abbiamo voluto premiare l’ininterrotta attività dei nostri collaboratori in azienda anche nei momenti più difficili dell’emergenza sanitaria”. Nello stabilimento cremasco, su un totale di 460 dipendenti, 220 non si sono mai assentati; il tasso di malattia assenza per malattia e permessi, attestatosi al 2,6% con una punta del 3,3% a marzo 2020, è tra i più bassi della provincia.

