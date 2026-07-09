Cremonese vicinissima a definire l’acquisto del regista Fabio Gerli dal Modena

Il calciomercato della Cremonese si accende con un vero e proprio colpo da novanta per il centrocampo. La società grigiorossa è infatti vicinissima a definire l’acquisto di Fabio Gerli, 29enne capitano del Modena, mediano da 34 presenze nella passata stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa tra i due club è in una fase estremamente avanzata e i dettagli finali sono in via di risoluzione. Dopo Tommaso Berti e il prossimo arrivo di Fellipe Jack, Gerli sarebbe il terzo nuovo innesto, secondo nel fulcro della nuova mediana per la prossima stagione.

Il regista e capitano gialloblù è ormai pronto a lasciare Modena dopo stagioni da assoluto protagonista e leader dello spogliatoio. La chiamata della Cremonese e il progetto tecnico presentato dal club grigiorosso hanno convinto il classe ’96 a tentare una nuova, ambiziosa avventura all’ombra del Torrazzo.

L’innesto di Gerli garantirebbe alla squadra una sostanziosa dose di qualità, geometrie e una profonda conoscenza della categoria. Il centrocampista è infatti rinomato per la sua eccellente visione di gioco, che gli permette di dettare i tempi della manovra e far girare la squadra con precisione.

Inoltre, l’ormai ex capitano gialloblù porta in dote una leadership fondamentale per lo spogliatoio, unita a una grande efficacia nella fase di transizione, dove si dimostra abile sia come schermo davanti alla difesa sia nell’avviare l’azione offensiva. Con il Modena in carriera Gerli ha collezionato complessivamente 209 presenze in gare ufficiali.

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