Sono 47 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 49.484. I nuovi positivi in Lombardia sono 1.396, di cui 79 ‘debolmente positivi’. L’indice di contagio è al 2,8%.

Scendono di 31 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 417, così come scendono di 90 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 2.351. I decessi sono 13.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 431, di cui 166 in città, Bergamo 127, Brescia 161, Como 122, Lecco 46, Lodi 15, Mantova 45, Monza e Brianza 129, Pavia 66, Sondrio 36 e Varese 128.

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salut, in Italia sono stati registrati 8.085 nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore su 287.026 tamponi processati. 201 decessi, per un totale di 123.745 dall’inizio della pandemia.

