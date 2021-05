Mentre lo svolgimento delle Invasioni Botaniche sembra sul viale del tramonto, è invece confermato quello del Porta Aperte Festival, già apparso sul portale del turismo cremonese, dove si annuncia la sesta edizione dell’evento dall’11 al 13 giugno, con circa un mese di anticipo rispetto al solito (e addirittura due mesi e mezzo rispetto allo scorso anno, quando era stato programmato alla fine di agosto).

Dunque nonostante le restrizioni anch quest’anno andrà in scena la rassegna culturale che prevede momenti di incontro con scrittori e illustratori, ma anche concerti e performance artistiche, nonché momenti di gioco e condivisione, nel rispetto delle normative Covid.

L’iniziativa è realizzata anche grazie al coinvolgimento di molti soggetti a diverso titolo attivi sul territorio cremonese, comprese istituzioni, scuole, gruppi di base, pezzi dell’associazionismo e del tessuto artistico e culturale locale. Un festival che, come ogni anno, parte dal basso, cercando di valorizzare le energie della città e del territorio, ma anche di offrire un’occasione di incontro e confronto.

Ancora non sono stati resi noti i luoghi della festa, che potrebbero però essere gli stessi dello scorso anno: i giardini di Porta Mosa e il cortile Federico II, in modo da restare all’aperto. Nei prossimi giorni, in ogni caso, l’organizzazione comunicherà la location e il programma.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata