Gentile direttore,

a fine marzo scorso in piazza Cadorna, iniziano i lavori per la nuova pista ciclopedonale. A lato di via del Giordano, viene modificato il tratto del passaggio ciclopedonale.

Nelle operazioni di cantiere, vengono rimossi i cartelli (foto) segnaletici che indicano appunto l’attraversamento. Segnalo subito la criticità e chiedo cortesemente al Comune l’installazione (evitando di bucare la pavimentazione), anche provvisoria di suddetti cartelli. Sollecito, ma non mi viene risposto.

Mi appello al suo giornale, ed a favore della sicurezza, chiedo cortesemente, il ripristino regolare. Inoltre, su segnalazione di non pochi cittadini che chiedono le ragioni di aver lasciato sul posto (lungo Viale Po) i cartelli che (in allegato) indicano il passaggio della gara ciclistica del 2 maggio scorso.

Ho chiesto e gentilmente il Servizio Segnaletica mi informa che gli stessi cartelli (modificando la data) serviranno a segnalare il passaggio del Giro d’Italia del 27 maggio p.v. In questo modo si evita di intervenire per la loro rimozione e posa, con costi aggiuntivi.

© Riproduzione riservata