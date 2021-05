Sono stati installati questa mattina, lunedì 17 maggio, i pali dell’illuminazione pubblica in via Martiri di Cefalonia nel tratto verso Grontardo nel comune di Vescovato. L’assenza di visibilità nella zona residenziale che lambisce la fine del paese in quella direzione era un problema di lunga data. Dopo diversi mesi di attesa, a causa dei ritardi nella consegna del materiale dovuti all’emergenza sanitaria, ora quel tratto di strada è stato sistemato.

