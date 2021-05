E’ in fase di chiusura l’inchiesta della procura di Lodi sulla morte di Elisa Conzadori, la 34enne di Pizzighettone travolta e uccisa da un treno il 15 agosto 2020 a Maleo. Dalla perizia cinematica effettuata da Domenico Romaniello e da Stefano Alifano, consulenti tecnici del pm, la condotta di Elisa, che era a bordo della sua auto, è stata corretta. Non vi è infatti alcuna traccia di contatto tra la macchina e la semibarriera del passaggio a livello di Maleo. La giovane, inoltre, procedeva ad una velocità nei limiti di legge. Anche le analisi effettuate a suo tempo dalla Scientifica avevano escluso che vi fosse stato un impatto. Quella sbarra aperta prima del passaggio del treno sarebbe stata un’anomalia che Rfi aveva dichiarato di non aver riscontrato nelle registrazioni grafiche di quella mattina. Per i consulenti del pm, non avrebbe colpa neppure il macchinista, che aveva osservato la segnaletica ferroviaria e la velocità massima consentita. Sono tre gli indagati nella vicenda: gli addetti della squadra manutenzione di Rfi, gli ultimi che avevano lavorato sull’impianto pochi giorni prima del tragico incidente.

© Riproduzione riservata