Come è potuto accadere che Elisa Conzadori sia stata travolta da un treno, sulla sua auto al passaggio a livello di Maleo sulla linea Cremona- Milano? Sta avendo luogo questa mattina la ricostruzione della tragedia di metà agosto in cui ha perso la vita la 34enne di Pizzighettone, una perizia rimandata la scorsa settimana per la mancanza di un’auto simile a quella della giovane. Per consentire le operazioni, a cui partecipano gli inquirenti, gli agenti della Polfer, i periti della famiglia e degli indagati (al momento tre persone), è stato bloccato il traffico sulla codognese, all’altezza della rotonda di Maleo (il blocco vale sia per chi proviene da Codogno che da Cremona).