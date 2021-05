Da questa sera (ore 21, canale 80 del digitale terrestre) si aggiunge un nuovo programma al palinsesto di Cremona1: “Open Day”, dedicato al mondo universitario, che in sette puntate porterà a scoprire volti, corsi e peculiarità degli atenei cremonesi.

Questa primavera il Coronavirus ha impedito di organizzare in presenza gli open days, ossia le giornate in cui le porte degli atenei si aprono alle potenziali matricole. Ecco perché Cremona1 ha deciso di dedicare un nuovo programma al mondo universitario, raccontandolo dall’interno: questa sera alle 21:00 sarà trasmesso “Open Day”, che ogni giovedì per un totale di 7 puntate, porterà il pubblico alla scoperta delle sedi cremonesi delle diverse università, fra interviste a studenti e docenti, progetti di tesi e corsi unici in Italia.

La prima puntata è dedicata alle professioni sanitarie, quale tributo ai medici, infermieri e personale impegnato nella lotta al Covid-19. Protagonisti dunque i corsi di laurea triennale erogati dall’Università degli Studi di Brescia in convenzione con ATS della Val Padana e ASST di Cremona, quindi Assistenza Sanitaria, Infermieristica e Fisioterapia. Parteciperemo alle lezioni, sentendo cosa motiva i giovani e quali sono le loro aspettative per il futuro, ricevendo inoltre dai coordinatori qualche consiglio sulla preparazione ai test d’ingresso.

Da domani la trasmissione sarà disponibile sul sito web dell’emittente, www.cremona1.it

