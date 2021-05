Presente in piazza del Comune per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il dg dell’Asst di Cremona Giuseppe Rossi ha parlato del nuovo ospedale: “Si tratta del primo post pandemia e questo ci impone una revisione completa di quelli che sono i concetti fondanti: sarà un ospedale in cui ad esempio vogliamo tutte camere singole”.

(nel video di Francesco Sessa l’intervista completa)

