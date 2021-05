La mattinata in attesa di Mattarella non ha impedito più di tanto il lavoro degli operatori commerciali della zona resa off limits tutto attorno a piazza del Comune. In via Gonfalonieri i titolari dei pubblici esercizi sono stati avvertiti soltanto alle 8 del fatto che i plateatici andassero tolti. Un ritardo nella diffusione dell’ordinanza che ha creato qualche impiccio.

Nessun problema in via Sicardo, da dove arrivava l’auto presidenziale, e in largo Boccaccino, dove al Pierrot ha fatto colazione, prima che iniziasse la cerimonia, la vicepresidente della Regione Letizia Moratti.

Tanti i cremonesi che gradualmente hanno affollato la piazza negli spazi accessibili e cioè sul versante della Cattedrale, per assistere di persona al cerimoniale.

Francesco Rozza, chef de Il Violino

La voce del pubblico in piazza del Duomo

