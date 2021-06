Torna anche quest’anno la rassegna “Formaggi & Sorrisi, cheese & friends festival”, promossa da SGP Grandi Eventi per valorizzare i prodotti caseari italiani e tutti i derivati del latte.

Dopo il successo della scorsa edizione – la prima, svoltasi pre-covid – che ha visto numerosi visitatori e gourmet affollare le vie e le piazze del centro storico di Cremona, il secondo appuntamento si terrà dal 25 al 27 marzo promossa dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, patrocinata dalla Regione Lombardia, dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona.

Un ricco calendario di appuntamenti dedicati al grande pubblico di tutte le età, con spettacoli di animazione ed intrattenimento, showcooking, laboratori esperienziali e disfide, sculture di formaggio, affiancati a momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini.

Ma le novità non finiscono qui: ampio spazio a degustazioni guidate non solo di formaggi, verranno, infatti, proposti anche prodotti per speciali abbinamenti come composte, marmellate, mostarde, aceti e mieli e tutte le eccellenze gastronomiche che esaltano il connubio al palato con i formaggi. Non può mancare il consueto appuntamento con l’Oscar del Formaggio che verrà assegnato ad un personaggio noto che si sia particolarmente distinto nel suo campo e abbia contribuito a promuovere l’immagine del formaggio a livello sia nazionale che internazionale o che abbia un debole acclarato verso questo prodotto.

