Incidente oggi pomeriggio a Pizzighettone poco dopo le 16 sulla statale Codognese, in corrispondenza dell’incrocio con la cascina Pirolo. Uno scontro tra automezzi ha causato il ferimento di due uomini, di 48 e 56 anni, trasportati in codice giallo agli ospedali di Piacenza e di Crema. Sul posto per i rilievi una pattuglia dei carabinieri, oltre ai Vigili del Fuoco.

