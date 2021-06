Un cremonese di 46 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto aggi pomeriggio alle 13 lungo la via Emilia ad Alseno, nel piacentino. L’uomo era a bordo di una moto che si è scontrata con una macchina. Soccorso dai volontari della Pubblica Valdarda e dai medici del 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Piacenza: le sue condizioni sono serie, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Ai rilievi hanno pensato i carabinieri del Norm di Fiorenzuola.

