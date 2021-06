Forza Italia avvia una raccolta di firme a livello nazionale per la diminuzione delle tasse. Domenica 13 Giugno i gazebo saranno presenti a Cremona – P.zza Roma – lato taxi dalle 9.30 alle 12.30. Sarà sufficiente presentarsi con il proprio documento di identità. Nelle prossime settimane proseguirà la raccolta firme anche a Crema, Casalmaggiore e altri comuni della provincia.

“L’Italia – affermano i forzisti – non esce dall’emergenza economica se non ripartono l’occupazione e i consumi e se le aziende non tornano a fare utili. Questo non accade se il 60% della ricchezza prodotta viene incamerato dallo Stato con le tasse. I segnali positivi sull’aumento della produzione industriale e la domanda di nuove assunzioni necessità di un sostegno strutturale, perché la ripartenza economica che tutti auspichiamo sia solida e duratura”

Tra le proposte di FI: no tax area fino a 12.000 di reddito; riduzione aliquote Irpef, blocco delle cartelle esattoriali 2021, abolizione dell’Irap.

© Riproduzione riservata