Sabato 19 giugno alle ore 16.30 Cristina Cigognini di 8TTO EDIZIONI, traduttrice ed editrice, presenterà all’Osteria del Fico in via Guido Grandi 12, il progetto e i testi della casa editrice che si propone di portare all’attenzione dei lettori italiani autori anglofoni che si esprimono sia nella forma di romanzo sia di racconto. In particolar modo inglesi, scozzesi e irlandesi, al loro esordio oppure riscoperti dal recente passato, piccoli casi letterari colpevolmente trascurati che si distinguono, oltre che per il valore, anche per l’originalità che spesso devia dagli schemi tradizionali, aprendosi a scenari sperimentali, surreali, avanguardisti.

Si parlerà soprattutto della black comedy irlandese di Ian Macpherson, “Lo zio cadavere”.

