Dopo un anno di stop causa pandemia, martedì sera è partito ufficialmente il tradizionale appuntamento con il luna park di San Pietro allestito nel piazzale Atleti Azzurri d’Italia. Ieri sera si è tenuta l’inaugurazione delle giostre che rimarranno in città fino a domenica 27 giugno. Alle tante attrazioni presenti, spazio anche alla zona ristori con tre padiglioni per la vendita e la somministrazione di dolciumi, bibite e prodotti gastronomici. Naturalmente restano in vigore tutte le regole anti Covid che dovranno essere scrupolosamente rispettate. Su ogni giostra, attrezzata di sanificatori, dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza. Tre gli ingressi controllati. All’interno potranno entrare fino a mille persone.

Fotografie di Francesco Sessa

© Riproduzione riservata