Tragico incidente a Moscazzano tra una motocicletta e un’auto, lungo la strada provinciale 5, poco prima delle 18. Il centauro si è scontrato contro una Fiat 500 che viaggiava in direzione di Cremona. Dopo l’urto, la due ruote ha preso fuoco.

Sul posto si sono portati immediatamente i soccorritori del 118 e l’automedica, insieme ai vigli del fuoco, ma le condizioni del motociclista, Luigi Donadei, 29enne di San Bassano, sono apparse gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso da Milano. Purtroppo nonostante i tentativi del personale sanitario, per il centauro non c’è stato nulla da fare: è deceduto prima di poter essere trasportato. La 22enne alla guida della 500 è stata portata al Maggiore di Crema in codice giallo.

La polizia stradale ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.

