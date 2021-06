Dopo il sì convinto di Massimiliano Salini al partito unico del centrodestra, altre reazioni dei politici locali. Per Alessandro Zagni, capogruppo Lega in Consiglio Comunale,”in questo momento è più una suggestione estiva, tutte le componenti devono essere d’accordo. La Lega attualmente preferisce una federazione del centrodestra a partire dai gruppi parlamentari per essere più incisivi nelle azioni di governo e spendere al meglio i soldi del Recovery Plan.

“Ci sono ideali condivisi – è la conclusione – ma anche sensibilità diverse e storie politiche diverse tra FI, Lega e Fratelli d’Italia”.

© Riproduzione riservata