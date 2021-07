Chiara Bondioni, attuale responsabile del Distretto culturale della Liuteria in Comune, è la prima in graduatoria dopo le prove orali del concorso per dirigente del Settore Cultura, un posto strategico per un ente che punta molto su questo comparto per un rilancio anche economico del contesto cittadino.

Bondioni, arrivata in Comune qualche anno fa dalla Provincia a seguito della riforma Delrio, ha superato la prova orale con un punteggio di 29, su un massimo di 30, superando così altri quattro candidati. Alle prove scritte invece prima in graduatoria si era piazzata Marcella Adinolfi con una media di 28.5, seguita da Francesca Moruzzi (responsabile Rete Bibliotecaria) con 27.5, Valeria Radaelli (23) e da Lorenzo Cattoni e la stessa Bondioni, con un punteggio di 22.5. Ad influire positivamente sulla valutazione della Bondioni, anche i titoli, per i quali aveva ottenuto il punteggio più alto tra tutti i candidati.

