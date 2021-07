Si è svolta lo scorso 1° luglio l’assemblea elettiva della CNA di Cremona che, dopo aver insediato il nuovo Consiglio Territoriale, composto da 33 membri, ha eletto il nuovo Presidente e la nuova Presidenza che rimarranno in carica per i prossimi 4 anni.

Il Consiglio Territoriale costituitosi nelle scorse settimane attraverso le assemblee territoriali di Cremona/Casalmaggiore e Crema/Soresina, dalle assemblee dei Mestieri e dalle assemblee dei Raggruppamenti d’interesse costituiti in CNA Cremona (Giovani Imprenditori, Donne Imprenditrici e Pensionati), dopo i saluti del Presidente nazionale Daniele Vaccarino, ha eletto all’unanimità Marcello Parma come Presidente territoriale della CNA di Cremona, in sostituzione del Presidente uscente Giovanni Bozzini che ha terminato il suo doppio mandato alla guida della Confederazione.

Dopo l’elezione del Presidente, il Consiglio, in maniera unanime, ha votato la nuova Presidenza, che sarà composta da: Roberto Bernocchi, Alessadra Ginelli, Ivan Massari, Mariella Marcarini, Davide Palmas, Sara Terreni.

Come ultimo adempimento congressuale il Consiglio ha individuato i delegati al Consiglio regionale di CNA Lombardia nelle figure di: Giuseppe Moretti e Daniele Tarenzi. In quella sede i delegati cremonesi, assieme al neo eletto Presidente Parma, saranno chiamati ad esprimersi il prossimo 25 settembre, congiuntamente ai colleghi delle altre provincie lombarde, circa la nomina del nuovo Presidente regionale di CNA Lombardia., che vede tra i canditati alla carica l’ormai ex presidente di CNA Cremona, Giovanni Bozzini.

Il Consiglio ha infine nominato il proprio rappresentante all’Assemblea Nazionale della CNA, che chiuderà definitivamente la fase congressuale della Confederazione il prossimo 10 e 11 dicembre con l’elezione del nuovo Presidente nazionale, nella figura di Michele Venturini.

Terminati i lavori della parte privata dell’assemblea, la serata è proseguita alla presenza di importanti ospiti che hanno portato il loro saluto e il loro intervento al consesso. Tra questi il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il Commissario della Camera di Commercio di Cremona Giandomenico Auricchio, il Presidente di CNA Lombardia Daniele Parolo, accompagnato dal segretario regionale Stefano Binda.

Ecco i riferimenti dei componenti la nuova Presidenza territoriale CNA Cremona.

Roberto Bernocchi: titolare della EPS group srl con sede a Vaiano Cremasco (settore packaging)

Alessadra Ginelli: socia della Gina srl con sede in Crema (settore moda su misura)

Ivan Massari: titolare APS srl di Montodine (packaging cosmetico)

Mariella Marcarini: titolare della Autotrasporti Marcarini Ennio snc con sede a Trigolo (settore autotrasporto)

Davide Palmas: titolare della Hidroklima con sede a Pieve d’Olmi (settore impiantistico)

Sara Terreni: titolare della Rettifica Terreni di Terreni Fiorenzo e C. snc con sede a Cappella Cantone (settore meccanica di precisione)

Delegati all’Assemblea Regionale CNA Lombardia

Giuseppe Moretti (foto a sinistra): titolare delle Grafiche IMP con sede a Bagnolo Cremasco (settore grafico cartotecnico)

Daniele Tarenzi (foto a destra): titolare della Carrozzeria F.lli Tarenzi con sede a Crema (settore autoriparazione)

Delegato all’Assemblea Nazionale CNA

Michele Venturini: contitolare della Legatoria Venturini srl con sede a Cremona (settore editoria e stampa) (Michele a destra nella foto con il fratello Vittorio).

