Sale la febbre di Euro 2020: alle 21.00 l’Italia affronterà la Spagna per giocarsi l’approdo in finale. Se allo stadio di Wembley a Londra le squadre sono pronte a darsi battaglia, anche a Cremona ci si prepara. Elvira, spagnola sposata con un cremonese, però non vuole fare pronostici: “Non mi pronuncio”, afferma, ma poi non resiste: “Forza Roja!”.

Interviste di Anita Franzini

© Riproduzione riservata