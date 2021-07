Tamoil ha acquistato dal Comune, che a sua volta l’aveva ricevuta dallo Stato, una striscia di terreno del piazzale antistante l’ex raffineria, tuttora percorso giornalmente da decine di autobotti in arrivo e partenza dal deposito. La società, alcuni mesi fa, aveva proposto al Comune l’acquisto di alcuni tratti del piazzale che erano rimasti di proprietà dell’ente pubblico, in particolare una striscia di area che dall’ex locale adibito a mensa (dalla parte opposta rispetto all’ingresso del deposito) arriva fino all’ingresso di via Riglio. Si tratta di un reliquato che il comune aveva già inserito tra i beni di alienare. E’ stata quindi bandita un’asta a cui comprensibilmente ha partecipato il solo acquirente interessato: il controvalore è di 76mila euro.

