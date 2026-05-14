Cremonese a caccia di una delle salvezze più “pazze” degli ultimi anni

180 minuti per crederci e sognare, due partite per cambiare le sorti di un’intera stagione. La Cremonese si prepara ad affrontare un finale di campionato ad alta tensione, con due sfide ancora a disposizione per provare a conquistare una salvezza che avrebbe del clamoroso e tentare il sorpasso sul Lecce, distante un solo punto.

Un campionato dai due volti per i grigiorossi: un girone d’andata brillante aveva lasciato immaginare un epilogo più sereno, prima del calo nella seconda parte di stagione che ha complicato il percorso verso la permanenza in categoria. Un rallentamento legato a fattori fisici e anche mentali, che ha inciso sulla continuità dei risultati. Non tutto nel calcio si può analizzare con variabili misurabili.

Ma questo è il passato. La vittoria contro il Pisa, la seconda targata Marco Giampaolo, ha restituito fiducia e ossigeno alla squadra, rilanciando morale e speranze. Una gara in cui molti singoli hanno dato segnali importanti, contribuendo a riaccendere l’entusiasmo. La Cremonese è viva e si prepara al match di domenica in trasferta contro l’Udinese.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, sembrava che tutto potesse essere finito, con tanti rimpianti per le numerose sliding door negative del campionato. Ma riuscire a centrare l’obiettivo dopo un percorso così particolare sarebbe una vera e propria impresa. E allora perché non crederci.

Il Lecce conserva un piccolo vantaggio in classifica e il destino nelle proprie mani, ma il calendario lascia spazio a possibili sorprese. Nel finale di stagione l’irrazionalità può giocare un ruolo chiave. Udinese e Como sono due ostacoli alti e spigolosi, ma la Cremo nel suo cammino spesso ha sorpreso, in positivo e in negativo. Per Bianchetti e compagni si profila un epilogo incerto, in cui serviranno concretezza, coraggio e quel pizzico di lucida follia. Due partite per provare a compiere quella che, in caso di successo, potrebbe essere ricordata come una delle salvezze più “pazze” degli ultimi anni.

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