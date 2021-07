Nuova rotatoria lungo la provinciale 45 a Robecco d’Oglio: la Provincia di Cremona ha disposto dal 12 luglio e fino al 30 settembre la chiusura, lungo la sp 21 Cignone – Corte de Frati, del ramo di svolta a sinistra per l’immissione sulla provinciale 45bis, Gardesana Occidentale. Lungo la 45 sarà posto il segnale “Direzione obbligatoria diritto”.

Pertanto i veicoli che percorrono la SP21 provenienti da Casalbuttano diretti a Robecco d’Oglio/Brescia, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra e proseguire lungo la SPEXSS45BIS in direzione Cremona fino alla rotatoria successiva; i veicoli provenienti da Cremona diretti a Casalbuttano dovranno proseguire diritto lungo la Gardesana occidentale in direzione Robecco d’Oglio quindi, una volta arrivati a Pontevico, seguendo le indicazioni, tornare lungo la Gardesana in direzione Robecco d’Oglio e al km 12+950 svoltare a destra lungo la SP21.

